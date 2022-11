Novamont: al rinnovo delle Rsu, la Femca Cisl è il primo sindacato

La Femca Cisl torna a essere il primo sindacato in Novamont. Nell'elezione delle Rsu, infatti, ha raccolto il 48% dei voti e ha eletto due rappresentanti. Uno ciascuno, invece, le altre due sigle sindacali: la Filctem Cgil e la Uiltec Uil.

Cristiano Alcini della Femca Cisl è risultato il candidato che ha avuto più preferenze.

«Queste elezioni - commenta - si sono svolte in un clima un po' particolare, a causa delle difficoltà internazionali e di mercato per la Novamont che hanno creato e stanno creando preoccupazione per i lavoratori. Il risultato che la Femca Cisl ha ottenuto ci orgoglisce ed è merito della squadra che ha adottato un metodo che ha pagato conquistando la fiducia dei lavoratori. Ci siamo sempre seduti al tavolo - conclude Alcini - cercando di guardare alla complessità del momento ma anche alle prospettive».