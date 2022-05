"Notte dei musei", al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto visita guidata al costo di 1 euro

In occasione della 12a edizione della "Notte dei musei" che dal 2005 si svolge sabato 14 Maggio in contemporanea in tutta Europa, la Direzione Regionale Musei dell’Umbria ha programmato vari eventi nella musei della regione.

Fra questi, l’apertura straordinaria serale alle ore 19:30 del Museo archeologico nazionale di Orvieto al costo di 1 euro, con visita guidata a cura del personale, intitolata “È tutto oro quello che luccica: i materiali della necropoli di Castellonchio” dedicata ai preziosi manufatti conservati.

La manifestazione promossa dal Ministero della Cultura propone nel resto della regione le visite al Museo archeologico nazionale dell’Umbria di Perugia con il progetto “il volo di Hypnos da Civitella a Mevania” per riscoprire e far conoscere la ricchezza e l’importanza del patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico diffuso sul territorio umbro attraverso una proposta turistica di qualità, legata a una percorrenza “lenta” che sappia apprezzare e godere naturalisticamente e storicamente delle bellezze intatte dei piccoli borghi della regione.

E ancora, all’Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone a Ponte San Giovanni, al Museo archeologico nazionale e teatro romano di Spoleto dove è possibile visitare anche la Rocca Albornoz e il Museo Nazionale del Ducato, al Tempietto sul Clitunno, al Palazzo Ducale, al Teatro romano e all’Antiquarium di Gubbio, all’Area archeologica di Carsulae a Cesi (Terni), al Castello Bufalini di San Giustino e, infine, a Villa del Colle del Cardinale a Perugia.