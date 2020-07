Notte bianca, musica e buon cibo accendono le notti nell'acropoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte bianca, eventi dedicati alla moda, buon cibo e performance d’arte: dal 24 luglio al 12 settembre nell’acropoli arrivano gli eventi di “Al centro l’estate”. Mentre le tre associazioni che radunano commercianti, artigiani e residenti del centro storico sono ancora in trattativa per la nascita di una public company a cui affidare la gestione imprenditoriale di tutta l'acropoli, qualcosa si è messo in moto. Perché per affrontare l’estate insolita post pandemia, quella con pochi turisti e senza Umbria Jazz, come chiedono a gran voce gli operatori commerciali del centro, serve un attrattore forte in grado di richiamare i perugini e non solo.NOTTE BIANCA NEL BORGO BELLOA sfoderare il calendario di eventi dell’estate perugina, dal 24 luglio fino al 12 settembre, la Confraternita del Sopramuro, le associazioni di Borgo Bello, via delle Viole, via dei Priori, Perusia Futura, i Magnifici Rioni di Perugia 1416 e il Consorzio Perugia in Centro. Una unione di forze su cui, secondo i bene informati, ha pesato anche il ruolo di collettore dell’amministrazione comunale. Si parte venerdì 24 luglio con una versione soft della notte bianca in corso Cavour dove il filo conduttore sarà il “cibo in strada”. Negozi aperti fino a tardi, tutto il borgo diventerà una grande area pedonale, con il traffico chiuso alle auto, dove i cittadini, ma anche i numerosi turisti presenti in questi giorni nell’acropoli, potranno cenare a cielo aperto. Seguendo l’esempio dell’evento Outfit for dinner che ha animato via dei Priori, sono previsti lungo tutta la via anche intrattenimenti musicali in alcuni punti del corso. Ma gli eventi, proprio come su richiesta di alcuni commercianti, non saranno solo il venerdì, un giorno ritenuto comunque molto trafficato, ma anche il giovedì. Tra le iniziative in programma anche un grande défilé di moda in piazza Matteotti incentrata sul tema della donna e delle sue varie età. Le modelle saranno in questo caso ragazze, donne e signore eleganti che indosseranno abiti e accessori dei commercianti che aderiscono alla Confraternita.ESTEMPORANEA NELL’ACROPOLICibo, moda, musica e anche arte, con una grande performance estemporanea diffusa in tutta l’acropoli in programma per il 21 agosto. Saranno chiamati a realizzare opere dal tema “Perugia e le sue bellezze” all’aperto, da piazza Italia fino al duomo cittadino, settanta artisti da tutto il paese. A decretare i vincitori, poi, una giuria di esperti. Gli eventi saranno presentati lunedì dall’assessore al Commercio Clara Pastorelli, la consigliera delegata per il centro Fotinì Giustozzi, Alessandro Granieri presidente della Confraternita del Sopramuro e rappresentanti delle associazioni.