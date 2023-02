Norcia, restaurati due dipinti danneggiati dal terremoto con il ricavato del libro scritto dal sindaco Alemanno

NORCIA - L'opera di restaturo è stata presentata in occasione dell'accensione della fiaccola Benedettina. Sono tornati a vivere due dipinti che erano all'interno del Palazzo comunale ed erano stati danneggiati a causa del sisma. Si tratta di opere in olio su tela, raffiguranti San Benedetto (1880, autore Bocchini) - unico ritratto del Santo presente in città - collocato all'interno della sala del consiglio maggiore e "L'Annunciazione" (1609, autore Giovan Battista Ricci) collocato nell'ufficio del sindaco. Il restauro è stato curato della restauratrice nursina Emanuela D'Abbraccio.

«Abbiamo a cuore il nostro patrimonio culturale, fatto di preziosi beni artistici come lo sono queste opere che abbiamo



recuperato grazie al prezioso contributo raccolto dai nostri amici della città di Alba e di Costermano sul Garda», ha detto l'assessore comunale alla cultura Giuseppina Perla, che ha ricordato come il recupero dei dipinti è stato possibile anche «grazie al nostro sindaco Alemanno, che ha destinato i proventi del suo libro "Doppia zona rossa" e il premio vinto all'ottava edizione del concorso letterario Città di Como».D'Abbraccio ha quindi ricordato che «Il San Benedetto recava un importante taglio nella parte del volto, mentreL'Annunciazione era stata danneggiata da un'importante perdita d'acqua, comportando una presenza visibile di muffe che potevano propagarsi e attaccare altre opere».