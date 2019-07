Norcia, pugno per un gavettone poi tenta il suicidio

NORCIA - Sarebbe stato un gavettone tra bambini a scatenare l’ira del trentenne di Norcia che, non avendo gradito lo scherzo, ha colpito con un pugno un 51enne, tramortendolo. L’aggredito è ricoverato in ospedale, a Terni: fortunatamente non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto mercoledì scorso, nella centralissima Piazza San Benedetto, ma solo nelle ultime ore è stato rilanciato sui social dalla moglie della vittima, che ha lanciato un appello per ritrovare alcuni effetti personali persi dal marito dopo l’aggressione. Sabato mattina la vicenda ha avuto un ulteriore strascico, con l’aggressore, denunciato per lesioni aggravate, che ha tentato il suicidio, lanciandosi dal secondo piano della sua abitazione. Il giovane padre ha riportato traumi in varie parti del corpo ed è ricoverato nell’ospedale di Terni. © RIPRODUZIONE RISERVATA