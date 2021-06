Norcia, resta l'obbligo delle mascherine all'aperto: si attende la fine della vaccinazione di massa

Domenica 27 Giugno 2021, 20:59 - Ultimo aggiornamento: 21:00

A Norcia l'ordinanza del ministro Roberto Speranza che rimuove l'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia è rimandato. Il sindaco Nicola Alemanno ha firmato il provvedimento con cui si proroga l'obbligo per sette giorni, fino al 4 luglio. La misura è stata adottata su richiesta del Commissario regionale per l'emergenza Covid, Massimo D'Angelo, in considerazione dell'attuale contesto epidemico locale. L'incidenza di casi settimanali a Norcia - si spiega in una nota sul profilo Facebook del Comune - è superiore a 200 su 100.000 abitanti e tale misura «si confida possa contribuire a contenere la diffusione e circolazione virale» anche perché «in questa settimana si completerà la campagna vaccinale».

La decisione di prorogare l'obbligo dell'uso della mascherina all'aperto - sottolineano fonti del Comune con l'ANSA - è comunque una misura precauzionale in vista della vaccinazione «a tappeto» di tutta la popolazione la cui conclusione è prevista per venerdì prossimo. Saranno due i team vaccinali dell' Esercito impegnati nei sei centri individuati per le somministrazioni. In questi giorni Castelluccio di Norcia è meta di numerosi turisti per ammirare la fioritura sull'altopiano. In base ai dati aggiornati a oggi dalla Regione, il comune di Norcia ha 37 attualmente positivi e 35 persone in isolamento.

