Covid Norcia, crolla tensostruttura per i tamponi: danneggiata sotto il peso della neve

NORCIA - «A Norcia, sotto il peso della neve caduta abbondantemente nei giorni scorsi, è crollata la tensostruttura utilizzata come drive-in dagli operatori sanitari impegnati ad effettuare i tamponi Covid-19»: a denunciarlo sono i consiglieri comunali del gruppo «Noi per Norcia», Giampietro Angelini, Cristian Coccia, Antonio Duca e Pietro Iambrenghi. «Non abbiamo parole - affermano i consiglieri di minoranza -, l'amministrazione comunale è prontamente intervenuta per ripristinare le luminarie, ma non ha mosso un dito per consentire il rapido ripristino di questa struttura utilissima in questa fase di emergenza sanitaria legata al coronavirus». Sotto il peso della neve - spiegano ancora i consiglieri - «è stata danneggiata anche la tensostruttura allestita nell'ex campo sportivo all'indomani del sisma del 2016 e utilizzata, negli ultimi tempi raramente, per attività socio-ricreative».

Ultimo aggiornamento: 11:38

