A Norcia Capodanno con fuochi d'artificio e musica

NORCIA - La città di Norcia si prepara a festeggiare il Capodanno: fuochi d'artificio e musica saranno saluteranno il 2020. Intanto proseguono le iniziative del Natale nursino, in collaborazione tra Comune e Pro Loco in cui la musica sarà predominante in questi ultimi giorni del 2019.Domenica alle 17,30 le atmosfere gospel animeranno il pomeriggio. La sera del 31 dicembre, invece, a partire dalle 23,30 in piazza San Benedetto l'orchestra Shine suonerà musica degli anni '70-'80-'90 e allo scoccare della mezzanotte brindisi e spettacolo pirotecnico per salutare il nuovo anno. Il primo gennaio, infine, tradizionale concerto del complesso bandistico città di Norcia diretto da Luca Panico.Intanto sabato si è esibito in canti natalizi il coro San Benedetto Città di Norcia, diretto da Luca Garbini. Nello stesso pomeriggio poi ancora una manifestazione di solidarietà per Norcia da parte del Corpo Volontari antincendi boschivi del Piemonte che hanno consegnato al Comune un veicolo pick up. Il gruppo che ha già operato a Norcia nel corso dell'emergenza sisma è stato accolto e salutato dal sindaco Nicola Alemanno e da altri componenti dell'amministrazione comunale.