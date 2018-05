di Cristiano Pettinari

NORCIA - Tutti in campo per Diego. C’è tempo fino al 5 giugno per iscriversi all’undicesima edizione del torneo di calcio a cinque a scopo benefico intitolato a Diego Alemanno. Dall’11 giugno fino alla finalissima prevista per il 14 luglio, così, sarà festa a Norcia per ricordare lo sfortunato ragazzo che undici anni fa perse la sua battaglia contro la leucemia. Il sorriso contagioso di Diego è lo stesso con cui da quel momento amici e parenti hanno voluto fortemente questa manifestazione sportiva che come ogni anno vincerà la partita più importante: il ricavato verrà devoluto al centro medico che ospitò il giovane nursino e i suoi cari durante il periodo della malattia. I fondi, infatti, serviranno a sostenere l’attività del residence costruito nei pressi dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia dal comitato per la vita Daniele Chianelli di cui i genitori di Diego hanno aperto una sezione a Norcia. La struttura è messa a disposizione di familiari di malati affetti da tumori e linfomi ricoverati a Perugia, oltre a finanziare la ricerca e a svolgere attività che favoriscano la prevenzione e l’informazione sanitaria con la speranza che quanti si trovano a combattere la stessa battaglia di Diego possano avere anche nella malattia la migliore qualità di vita possibile. Il torneo è patrocinato dal Comune di Norcia e prevede la partecipazione di dodici o sedici squadre: per info e iscrizioni è possibile contattare Flavio (328 2511410), Marco (333 3009520), Walter (339 8151703) e Flavio (347 4086322).



Venerd├Č 18 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:57



