Norcia, a due anni dal terremoto i vigili del fuoco recuperano un antico Presepe dalla chiesa del Cinquecento ridotta in macerie

NORCIA - É dal 30 ottobre del 2016, che le macerie della Chiesa di Santa Maria dell’Assunta Castelluccio di Norcia, della prima metà del Cinquecento, custodivano l'antico Presepe, arredi sacri, ex voto e monili d'oro probabilmente donati alla Madonna come segno di riconoscenza. In ueste ore grazie all'opera professionale e anche di un pò di fortuna, i vigili del fuoco sono riusciti a localizzari ed estrarli praticamente integri. Tutto il materiale è stato poi consegnato alla sovrintendenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA