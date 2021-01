Nonna Vera vuole leggere qualche giornale e i Carabinieri di Porano glieli portano a casa

Il 2 gennaio a Porano è freddo, piove e nonna Vera sta rinchiusa in casa in compagnia di un’assistente domiciliare. Ma la noia e un pizzico di solitudine pervadono l’anziana signora poranese che passa il tempo affacciata alla finestra. Ad un certo punto Vera vede avvicinarsi una pattuglia dei carabinieri in servizio di prevenzione e controllo sulle strade del comune.

L’anziana protagonista del racconto non ci pensa su due volte, scende e fa cenno ai carabinieri di fermarsi. Rivolge loro gli auguri e chiede una rivista da leggere perché in casa ha finito tutto e in questi giorni di lockdown tutto è chiuso. I militari tornano in caserma e prendono tre riviste, “Il Carabiniere”, rivista ufficiale dell’Arma, “Fiamme d’Argento”, per i militi in congedo e “Natura”, quella dei Carabinieri Forestali. Portano le tre riviste in casa alla signora Vera che ne approfitta per parlare un po’. Alla fine li saluta con “come siete belli cocchi, tanti auguri di nuovo e grazie tante per tutto quello che fate”.

Nonna Vera ha ringraziato a nome di tutti e i carabinieri vogliono ringraziare l’anziana signora per l’affetto dimostrato e la sua vicinanza.

