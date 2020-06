Nonna Angela compie cent'anni in salsa Ternana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni -compieIl nipote, appassionato fino al midollo della, gli regala una maglia rossoverde con scritto il nome e soprattutto il numero eloquente, 100. «È stata ed è una grande tifosa della Ternana -afferma il nipote Andrea Frezza- e ogni domenica mi dice che ha fatto la "tua" Ternana?».Anche la società rossoverde l'ha omaggiata con un post su Facebook. «Compleanno speciale per una tifosa speciale».Nonna Angela è ancora arzilla e ha festeggiato il compleanno con i suoi nipoti all'insegna dell'allegria per aver raggiunto un traguardo importante nell'ambito di un percorso costellato da fatti belli e meno belli. Ma questa, naturalmente è la vita. E i festeggiamenti per un secolo rappresentano sempre e comunque una tappa fondamentale per una vita che ha conosciuto i tanti cambiamenti avvenuti dalla fine della seconda guerra mondiale in avanti, fino ai giorni nostri.