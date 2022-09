Venerdì 9 Settembre 2022, 10:45

PERUGIA - Un'ischemia miocardica in corso, il sangue ossigenato che non arriva dove dovrebbe, il dottore che non se ne accorge e la paziente muore. È per questo che è finito sotto processo un medico di Perugia, accusato di omicidio colposo per la morte di una donna neanche sessantenne avvenuta nel 2017 a Umbertide. Al professionista è contestato dalla procura il «decesso per colpa» di una paziente che aveva visitato a casa in qualità di medico di guardia in servizio di continuità assistenziale.

«Sottovalutando – si legge nel capo di imputazione – la rilevanza degli specifici fattori di rischio cardiovascolare della paziente – trattandosi di donna di 58 anni di età, fumatrice ed ipertesa da 7 anni – nonché la sintomatologia lamentata, forte e persistente dolore epigastrico, pressione alta, sudorazione». Secondo la procura, infatti, il medico avrebbe omesso «per grave negligenza o imperizia, di avviare subito al paziente alle necessarie indagini strumentali, che avrebbero evidenziato a breve (nel giro di 1-2 ore), la diagnosi corretta di ischemia miocardica in atto e l'urgenza del trattamento chirurgico presso una struttura specializzata, che con elevato grado di probabilità avrebbe scongiurato il decesso». Decesso avvenuto poco prima delle sette di sera, «dopo oltre sei ore dalla visita» del medico, per un «infarto del miocardio complicato da rottura cuore».

Il medico, assistito dall'avvocato Francesco Falcinelli, è adesso sotto processo davanti al collegio presieduto da Giuseppe Narducci: due professori universitari hanno ricevuto l'incarico per valutare la sussistenza di eventuali responsabilità penali, con il professionista convinto di poter dimostrare la correttezza del proprio operato e una famiglia che chiede solo la verità. Che ancora non c'è, a cinque anni dalla morte.