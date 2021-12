Venerdì 10 Dicembre 2021, 08:30

PERUGIA - Ruba il furgone della ditta in cui lavora, viene arrestato, lo restituisce e finisce a processo. Una storia giudiziaria che finirebbe qui, se la vita reale non regalasse altre sfumature. L'uomo, un operaio di origini marocchine di 36 anni, è infatti stato arrestato dai carabinieri a Torgiano, con l'accusa di aver rubato il furgone aziendale. Non di nascosto, nella speranza dell'impunità, ma dicendo al datore di lavoro: «Pagami gli stipendi, dammi i soldi che mi devi e poi ti restituisco il camioncino». Secondo l'uomo, a processo davanti al giudice Serena Ciliberto e assistito dall'avvocato Luisa Manini, infatti lui era impiegato in quella ditta da diversi anni e da sette mesi non percepiva lo stipendio. Una situazione difficile per cui è arrivato al furto e successivo ricatto volto a ottenere quanto di sua spettanza. Una versione finita al vaglio del giudice nel corso del processo per direttissima, anche perché l'operaio non era in regola e ha raccontato di essere sempre stato pagato in nero dal datore di lavoro. Oltre al furto aggravato, il 36enne è accusato dal pm Michela Turchetti di resistenza a pubblico ufficiale, per essersi rifiutato di consegnare i suoi documenti di identità ai carabinieri che lo hanno fermato.