TERNI Una pattuglia della Squadra Volante, impegnata in servizi di prevenzione e di controllo del territorio – attività intensificata e potenziata, come disposto dal Questore di Terni, anche in occasione del mercato settimanale – ha notato un giovane che si aggirava con fare sospetto fra i passanti del centro. Il ragazzo è stato fermato e dai controlli è emerso che si trattava di un cittadino rumeno di 22 anni con numerosi precedenti penali, tra cui furto. Proveniente da un campo nomadi di Roma, non è stato in grado di fornire spiegazioni in merito alla sua presenza in città e per questo è stato accompagnato in questura, dove gli è stato notificato un foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Terni per la durata di tre anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA