PERUGIA - Claudia è una quarantenne tosta. Ha un lavoro, una famiglia, tanti amici. E un tumore. Diagnosticato quest'anno, «brutto ma non bruttissimo», come dice lei. Non vuole entrare nello specifico, è un «ospite che non ho ancora metabolizzato», spiega. Ma ci tiene a raccontare la sua paura, la sua angoscia nell'attesa che un bisturi «receda la multiproprietà del mio corpo». Le battute, si capisce, sono il suo modo di esorcizzare quel male che Claudia racconta di sentire mentre la «rosicchia da dentro». «È una sensazione assurda – dice -: tu cammini, mangi, parli e pensi addirittura che se trattieni il respiro quello possa smettere. Invece io lo so che è lì e voglio soltanto che qualcuno me lo porti via».

Il problema è che a causa della pandemia diversi interventi sono saltati, sono stati rinviati. Compresi gli oncologici considerati procrastinabili, come quello di Claudia. Il problema, però, è dire a Claudia che il suo tumore è procrastinabile, che può restarle dentro un altro po'. «Sono stata presa in carico in un ospedale umbro – racconta -, i medici mi hanno avvisato dello slittamento dovuto al blocco delle attività chirurgiche e adesso sono in attesa di una nuova data. Le mie amiche mi avevano organizzato una festa via Skype, con salatini e palloncini, per la mia Liberazione, dicevano. Ma abbiamo dovuto rinviare. È domenica e io ancora non so quando sarò operata, se questa settimana o ancora più avanti. Cosa mi cambia? Spero nulla. Ma lei lo sa quanto dura un'ora per un malato oncologico in attesa di intervento?».

Claudia ha letto la storia di Martina, la giovane con un tumore al colon che si è vista cancellare l'intervento a Milano a causa del Covid e ha fatto un video appello diventato virale, tanto da ottenere la disponibilità dell'Istituto nazionale dei tumori Pascale di Napoli. «Io non ho il coraggio di Martina, non sopporterei tutta questa pubblicità, ma conosco bene la sua ansia. Perché è la mia. E non fa bene a nessuna delle due. Perché è inutile farci seguire da psicoterapeuti in questo percorso se poi, nella realtà, ci sentiamo abbandonati».

La speranza è che arrivino presto buone notizie. Perché proprio ieri scadeva l'ultima sospensione delle attività chirurgiche elettive, imposta dall'emergenza coronavirus. Otto nuovi giorni di stop, come comunicato dal direttore generale alla Sanità Claudio Dario, che adesso andranno recuperati. Salvo proroghe, insieme al rinnovo delle convenzioni con le cliniche private (i rumors parlano della Liotti per questa settimana e Porta Sole dall'inizio di dicembre) l'ipotesi più accreditata è quella che i tecnici chiamano «urgenza programmata», cioè una serie di interventi non urgenti in senso stretto (come parti o occlusioni) ma la cui differibilità potrebbe creare condizioni non più recuperabili. Come il tumore di Claudia, per dire.

Per non arrivare al terribile finale denunciato pochi giorni fa dagli esperti che hanno preso parte alla prima sessione dell'evento nazionale Cracking cancer forum 2020: la lotta ai tumori non è tutelata dall'emergenza Covid. «Non è vero che stiamo garantendo i percorsi oncologici - ha spiegato Oscar Bertetto, direttore del Dipartimento rete oncologica Piemonte-Valle d'Aosta -. C'è una estrema carenza di servizi diagnostici», visto che l'oncologia «si appoggia a radiologia, endoscopia e altri servizi che sono pesantemente influenzati». Ma le parole più dure sono di Attilio Bianchi, direttore generale dell'Istituto Pascale di Napoli, lo stesso che ha risposto a Martina: «Con questi numeri, la prossima pandemia sarà il cancro».

