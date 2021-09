"No vax": nel comprensorio dell'Usl2, 4 sanitari senza stipendio. Si aspetta la giustificazione per altri 700 operatori

Mercoledì 1 Settembre 2021, 17:19

Irriducibili ma rimasti senza stipendio. Sono un medico dell’Uls 2 e 3 infermieri ospedalieri che malgrado la sollecitazione dell’Azienda di vaccinarsi hanno risposto picchè. Immediata la perdita dello stipendio come previsto dalla legge nazionale. Nel mirino, adesso, ci sono ancora 100 sanitari, anche in questi caso diversi medici, ma anche infermieri, pediatri e oss. Tra dieci giorni dovranno dare giustificazione del perché non hanno aderito alla vaccinazione di massa . Dovranno in qualche modo giustificarsi e qualcuno lo farà sicuramente: probabilmente ci sono donne in gravidanza o persone che il vaccino non possono farlo per altre malattie, ma devono giustificarlo con tanto di certificazione medica. Dall’inizio del controllo delle 1.700 raccomandate iniziali inviate dall'Usl sono arrivare anche le motivazioni del perché della non vaccinazione da parte dei sanitari che, ricordiamolo avevano dieci giorni per rispondere. Queste persone sono state graziate ma in 100 ancora non hanno risposto, per cui l'Usl ha inviato ulteriori raccomandate. L'uls 2, ricordiamolo, si estende fino a Foligno e comprende oltre che Spoleto e la Valnerina pure gli ospedali di Terni, Narni e Amelia. Nell’arco di dieci giorni si potranno conoscere se altri operatori si saranno "messi in regola" con la vaccinazione o se la lista dei “no vax” si allungherà ancora.