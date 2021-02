Seggi elettorali fuori dalle scuole, Orvieto dice no

A Orvieto niente seggi al di fuori delle aule scolastiche, almeno per quelli che ancora si allestiscono nelle scuole del comune. Durante il consiglio comunale dell'11 febbraio, è stata infatti respinta (10 contrari; 4 favorevoli) la mozione presentata dalla consigliera Cristina Croce (Capogruppo di “Siamo Orvieto”) per il reperimento di nuovi spazi da adibire a seggi elettorali.

La mozione, che giaceva sul tavolo del consiglio comunale dal settembre 2020 e che era stata presentata a ridosso delle elezioni del Referendum - mirava a impegnare la giunta Tardani ad «individuare spazi e gli edifici alternativi e più idonei per l’organizzazione dei seggi relativi alle operazioni di svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative future, evitando così che vengano utilizzate le aule delle scuole del comprensorio.»

«L’emergenza da Covid-19 – ha ricordato Croce - ha avuto gravissime ripercussioni anche nel comparto Scuola tanto che la chiusura degli edifici scolastici, sia pure necessaria, ha determinato un profondo isolamento dei ragazzi e delle ragazze, nonostante gli sforzi posti in essere dai dirigenti scolastici e dal corpo docenti nella gestione della didattica a distanza. Già in occasione del Referendum Costituzionale confermativo per la riduzione del numero dei parlamentari l’allestimento di 18 seggi sui 28 totali relativi alla nostra circoscrizione è avvenuto all’interno degli edifici scolastici del comprensorio. Alla luce dell’emergenza in atto, è apparso però del tutto inopportuno che i 18 seggi venissero allestiti all’interno delle aule scolastiche per cui si rendeva e si rende necessaria, per il futuro, l’individuazione di spazi alternativi.

Ad Orvieto vi sono numerosi locali ed edifici, alcuni di questi ad oggi nemmeno utilizzati, (a titolo meramente esemplificativo: nel Centro Storico il Palazzo del Popolo, il Palazzo dei Sette; a Ciconia il Centro anziani, la Casa del Popolo, la Bocciofila, i locali dell’ex Geometri; a Sferracavallo il Circolo anziani, la casa parrocchiale, la Ludoteca; ad Orvieto Scalo l’ex scuola elementare e il Prefabbricato) che, con appositi accorgimenti, potrebbero ben fungere da seggi elettorali evitando di andare ad aggravare la gestione degli spazi scolastici già di per se particolarmente complessa nel momento attuale».

Ma la posizione della sindaca Roberta Tardani è chiara: «Già all’indomani del Referendum avevamo fatto controlli per valutare la possibilità di spostare i seggi elettorali in altri siti. Noi abbiamo 28 seggi elettorali di cui 18 nelle scuole. Al momento quindi non abbiamo altri spazi da adibire perché i criteri che sono a monte per la scelta del seggi vano dai servizi igienici alle barriere architettoniche, ai posto letto per le forze dell’ordine. Peraltro - aggiunge la sindaca - vanno modificate tutte le schede elettorali cosa che all’epoca non era possibile per ragioni organizzative. Al momento quindi la mozione non può essere accolta, perché non ci sono siti idonei».

«Ancora una volta credo che la maggioranza abbia perso un’occasione e ne prendo atto - la risposta di Croce.»

