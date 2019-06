Niente soldi per i bus, dal 7 luglio taglio alle corse

PERUGIA - DAl 7 luglio per fra quadare i conti dei trasporti regionali scattano i suoper tagli alle corse dei bus. Un taglio secco di 1,3 milioni di chilometri. Noventomila chilometri per le corse extraurbane e il resto per le urbane. La Regione e BusItalia lo hanno comunicato mercoledì mattina all'incontro con i Comuni e l'Anci. I tagli valgono 6 milioni di euro di risparmi a cui si aggiungeranno i sette che mette la Regione e tre che dovranno mettere i Comuni (l'Iva in versata per i servizi) per rimettere in equilibrio un sistema in crisi. La fase due dei tagli scatterà dall' 11 settembre alla ripresa delle scuole e riguadreanno anche il trasporto scolastico. © RIPRODUZIONE RISERVATA