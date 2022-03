Venerdì 11 Marzo 2022, 07:43

Cancellato. Sfuma il sogno di avere una Fondazione Itts, istituto tecnologico superiore, tutta ternana. Una fondazione che abbia un forte raccordo con la realtà del mercato e delle imprese locali per dar vita ad una formazione mirata che prepari saperi veramente richiesti sul territorio. Sfuma il sogno di creare un'offerta in grado di preparare personale e proprio per questo attrarre imprese, attrarre investimenti, sfuma il sogno di dar vita ad uno strumento che aiuti la ripresa, anche demografica, della città. Gli Istituti Tecnici Superiori hanno un'organizzazione diversa da quella universitaria, pur essendo corsi biennali post diploma, perché sono un servizio per le imprese e per gli studenti, sono strettamente legati alla realtà in cui nascono, ecco perché da più parti si era sollevata la richiesta di una Fondazione ternana. Non per puro campanilismo ma per assoldare Terni dall'accentramento regionale che non vive e non conosce le dinamiche ternane. Il presidente della Confartigianato, Mauro Franceschini, in più occasioni, ha sottolineato come le imprese ternane nel momento di una seppur debole ripresa si sono trovate di fronte all'impossibilità di trovare manodopera specializzata. Manca personale da assumere. Una conferma di quanto sarebbe utile un Its locale, le aziende non possono crescere senza tecnici. Ma non tutti la pensano così. L'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Fioroni, (foto) intervenuto all'incontro con la presidente Donatella Tesei che si è tenuto ieri mattina in biblioteca, ha detto che, a parer suo, «non è importante tanto la sede amministrativa della Fondazione Its quanto i corsi che verranno organizzati». Un vecchio discorso che ha già dimostrato la propria fragilità con le vicende del polo universitario di Pentima.

Ma se la Fondazione ha la sua sede, anche se solo amministrativa, a Perugia chi deciderà le strategie formative dei corsi? Le aziende Locali, gli stessi Enti Locali che ruolo avranno nell'organizzare e scegliere i corsi che verranno dirottati su Terni? E se poi si dovesse trattare di dar vita a corsi Its anche per drenare finanziamenti, non saranno quelli ternani i primi ad essere tagliati? Ed anche questo è qualcosa di già visto e sentito. «Non voglio dire che Terni non avrà l'Its, questo non è vero, ma parlare di due sedi regionali significherebbe perdere di vista l'obiettivo razionalizzazione, sarebbe una dispersione di risorse. In sostanza significherebbe buttare soldi», ribadisce Fioroni. Ma il Pnrr non stanzia fondi straordinari proprio per creare gli Its? Da parte delle Regione quindi non sembra esserci nessuna apertura per la Fondazione Its ternana.

«Nella sede di Arpa, a Terni, si stanno allestendo i laboratori che entreranno in funzione tra breve», aggiunge Fioroni. E' stato deciso di dar vita a corsi di Biomateriali. C'è in piedi anche l'idea, ma solo abbozzata, di attivare corsi di meccanica ed altri che riguardino saperi legati alla transizione energetica. In base a quali studi? Su quali indagini di mercato? Torna la domanda: Terni si può accontentare di un solo corso Its? Può permettersi di perdere anche questa sfida?



