Niente da fare per il Grifo: al Tardini il Parma vince 2-0

PARMA - Il Grifo di Fabrizio Castori sbatte contro il Parma e torna dal Tardini con due sberle. Un gol per tempo e nulla da fare per biancorossi che restano inchiodati a quota 20 punti, al penultimo posto in classifica.

PARMA: 22 Chichizola, 3 Osorio, 7 Benedyczak (25′ st 26 Coulibaly), 8 Estevez, 10 Vazquez (40′ st 16 Bernabè), 14 Ansaldi (11′ st 23 Camara), 15 Delprato, 24 Juric, 30 Valenti, 39 Circati (25′ st 4 Balogh), 45 Inglese (40′ st 9 Charpentier). A disp: 29 Santurro (GK), 40 Corvi (GK), 13 Bonny, 17 OOsterwolde, 19 Sohm, 20 Hainaut, 47 Zagaritis. All. Fabio Peccha

PERUGIA: 1 Gori, 11 Olivieri (31′ st 9 Melchiorri), 13 Luperini (23′ st 28 Kouan), 15 Dell’Orco, 16 Bartolomei (23′ st 4 Iannoni), 20 Di Serio (23′ st 18 Di Carmine), 21 Curado, 23 Lisi, 24 Casasola, 25 Santoro (40′ st 10 Matos), 97 Sgarbi. A disp: 12 Furlan (GK), 81 Abibi (GK), 2 Rosi, 5 Angella, 6 Vulikic, 17 Paz, 33 Beghetto. All. Fabrizio Castori

ARBITRO: Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta (Antonio Vono di Soverato e Giuseppe Marco Macaddino di Pesaro) IV° UFFICIALE: Roberto Lovison di Padova VAR: Eugenio Abbattista di Molfetta AVAR: Giacomo Paganessi di Bergamo.

RETI: 12′ pt Benedyczak, 15′ st Vazquez

NOTE: giornata fredda e nuvolosa. Presenti 8715 spettatori di cui 6531 quota abbonati e 365 ospiti. Ammoniti Bartolomei, Santoro, Osorio, Chichizola, Curado