Niente avvio della prevista collaborazione tra gli ospedali di Terni e di Narni

Inizia con un rinvio quella che era segnata come nuova stagione dell’Ospedale di Narni: oggi, giovedì, doveva essere il grande giorno nel quale una equipe di chirurghi ternani sarebbe dovuta venire a Narni per lavorare in quelle sale operatorie con turni sino alle venti in modo da eliminare le code di malati “normali” ternani che si sono accumulate durante il periodo della fase acuta del covid. Quando verranno, allora? All’ospedale di Narni nessuno lo sa perché tutte le programmazioni sono saltate, senza comunicazioni aggiuntive: “Il sospetto che vi siano delle resistenze da parte dei medici ternani qualche volta, come adesso, prende davvero consistenza – dice Marco Mercuri, il vicesindaco, sempre sul piano di battaglia per l’ospedale narnese - non vorremmo che il vero nemico sia un altro rispetto a quello che abbiamo individuato sino ad ora, ossia la Regione”. Tra l’altro non v’è segno nella programmazione di interventi e tutti i pazienti sono stati riassegnati alle liste di attesa, che così facendo davvero non potranno mai essere smaltite. Pazienti che doveva rifarsi l’anca, chi aveva un’ernia, altri che potevano recarsi a Narni per risolvere situazioni di “bassa” chirurgia si sono nuovamente ritrovati ad aspettare mentre le sale operatorie narnesi stanno lavorando coi chirurghi che stanno affrontando le proprie “liste”: quella di Amelia invece vede la presenza di un oculista già dalla prossima settimana per le cataratte, che sembrano operazioni minori ma che sono davvero necessarie per chi ne soffre. Servirà un intervento congiunto, che però sembrava già essere stato acquisito, tra la direzione della Asl con quella dell’Ospedale di Terni, per cercare di smuovere una ruggine in un ingranaggio che non vuole vedere di partire nonostante le dichiarazioni di buona volontà da parte di tutti.

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA