Perugia, trovato morto in casa a 26 anni: caso riaperto, «ci sono nuovi testimoni»

Giovedì 22 Giugno 2023, 07:00







Elementi sufficienti per ritenere «doverosa» l’avocazione «del procedimento penale». Perché c’è da capire quali reperti e perché siano stati distrutti con un’indagine in corso e perché ci sono nuove testimonianze da analizzare. Con poche ma motivate righe, il procuratore generale Sergio Sottani riapre il caso di Nicola Romano, trovato morto a 26 anni nell’agosto 2013 nel suo appartamento in via Mater Dei.

Un atto successivo all’opposizione da parte della famiglia di Nicola, lo scorso aprile, alla terza richiesta d’archiviazione avanzata dalla procura della Repubblica e anche a un esposto presentato sempre dai Romano proprio alla procura generale. La morte di Nicola, quasi dieci anni fa, dagli inquirenti fu legata a un’overdose. Ma questa versione è stata sempre contestata dalla sorella Chiara e dai familiari del ragazzo, che nel 2021 hanno presentato in procura elementi a loro giudizio decisivi per riaprire il caso. Perché la loro convinzione è che Nicola in quell’appartamento sia stato ucciso da qualcuno. Secondo i familiari, lo stesso qualcuno che qualche giorno prima di essere ritrovato cadavere lo aveva minacciato e spaventato al punto tale da pensare di andarsene da Perugia.

Elementi che i familiari raccontano di aver rintracciato in messaggi social di Nicola ritrovati solo tempo dopo. Ma elementi emersi anche dagli accertamenti medici condotti dai periti di parte. Con due tossicologi giunti alla stessa conclusione, e cioè che «7ml di morfina in corpo non possono causare la morte per overdose» e con quella del medico legale secondo cui la morte sarebbe avvenuta per soffocamento. Oltre al fatto, hanno sempre puntualizzato i familiari, che tra le altre cose l’ipotetico ago della siringa per iniettarsi la droga non è mai stato trovato in quella casa.

«Si ritiene necessario verificare quali reperti siano stati effettivamente distrutti - si legge nel documento con cui Sottani dispone l’avocazione delle indagini a se stesso e al sostituto procuratore Tiziana Cugini, revocando al tempo stesso la richiesta di archiviazione datata 11 aprile 2023- oltre che accertare l’eventuale contributo conoscitivo delle nuove persone informate sui fatti, indicate nell’atto di opposizione datato primo maggio 2023, anche in forza delle risultanze medico legali fornite dai difensori delle persone offese, per cui vanno sviluppate ulteriormente le indagini».

«Siamo contenti, una piccola vittoria visto che fin qui nessuno ci ha mai ascoltato - dice Maria Chiara Romano -. Era doveroso che qualcuno lo facesse».