Legalità e giustizia: Gratteri domani a Perugia e sabato ad Assisi

PERUGIA - Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro e tra i magistrati più esposti nella lotta contro la ‘ndrangheta, farà tappa domani venerdì 16 dicembre a Perugia e sabato 17 ad Assisi.

A Perugia appuntamento alle 17 al dipartimento di Economia per presentare il libro “Fuori dai confini. La ‘Ndrangheta nel mondo” scritto insieme ad Antonio Nicaso. L’incontro, aperto a tutti, si svolgerà nell’Aula 2 di Economia, e sarà moderato dal giornalista GiuseppeCastellini. Inquesto nuovo libro gli autori svelano i territori in cui la presenza della ‘Ndranghetaè più forte, mostrando come essa si premuri di rimanere al passo coitempi. «Siamo fermamente convinti dellanecessità dieventi formativi che educhinoai valoripiù alti attraverso degli esempi - ha commentato Massimo Pici segretario generale provinciale del sindacato di polizia Siulp - esempi credibili, veri, coerenticome ilprocuratore Nicola Gratteri». L’iniziativa è organizzata dal Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia (unitamente all’Assessore alla Cultura Leonardo Varasano, alla Prof.ssa Simona Bigerna, al Prof. Paolo Polinori) insieme al Sindacato Italiano Unitario LavoratoriPolizia (Siulp), con ilpatrocinio di Regione Umbria, Comune di Perugia e Umbra Acque. Tra i patrocini si segnalano anche quelli della Libertas Margot ; AIGA (associazione italiana giovani avvocati sezionedi Perugia); AGA (associazione giornalismo attivo);Confcooperative Umbria; Idee in movimento; Associazione ricreativa aps Montelaguardia; Filosofiamo; Borgo Sant’Antonio Porta Pesa; Comitato uniti per Fontivegge.

Domani pomeriggio Gratteri sarà al Cenacolo di Assisi, ospite nel corso di un convegno organizzato dall’Associazione nazionale finanzieri sezione di Perugia.