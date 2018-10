Ultimo aggiornamento: 13:47

TERNI Immaginare altre possibilità, perché un futuro diverso non solo è possibile, ma è indispensabile: con questo spirito si è svolta, a Terni, la nuova edizione dell’Umbria Green Festival, appuntamento annuale di riflessione su ambiente e sviluppo sostenibile. Grandi esperti del panorama nazionale ed internazionale e occasioni di riflessione si sono posti l’obiettivo di ragionare intorno a tre parole fondamentali: sostenibilità, intesa non solo in senso naturalistico ma anche economico, turistico e culturale; ambiente, con riferimento ad un approccio ecologico che recuperi la natura come luogo d’identità e difesa delle tradizioni; innovazione, che non vuol dire soltanto necessaria avanguardia tecnologica ma anche capacità di mutare prospettiva, per percorrere nuove strade ed anche, se necessario, tornare indietro. Unica è però la meta: recuperare un rapporto sano e sostenibile con l’ambiente. Argomento, questo, che nel contesto di Terni, città ad alto tasso di inquinamento ma inserita in una delle regioni che fa dell’ambiente una risorsa anche economica, diventa centrale. Quest’anno, poi, in modo più accentuato rispetto alle precedenti edizioni, l’Umbria Green Festival ha cercato di coniugare scienza ed economia con arte e letteratura, affidando a grandi intellettuali il compito di favorire un approfondimento filosofico sul valore della natura. Illuminanti, in questo senso, sono stati gli interventi di due grandi personalità, Nicola Gardini e Tiziano Scarpa che, nella sede della Biblioteca comunale ternana, hanno incantato il pubblico con due interventi di altissimo spessore.Gardini, professore di Letteratura italiana e comparata ad Oxford, col suo “I segni del vero. Virgilio naturalista”, è riuscito nell’impresa difficile di coinvolgere e appassionare i presenti, molti dei quali giovani studenti, in un percorso sul ruolo della natura nella poetica del poeta latino Virgilio. Partendo dall’idea semplice che l’esistenza umana è condizionata dalla relazione con l’ambiente, Gardini ha dimostrato con efficacia che, se vogliamo immaginare un futuro, dobbiamo ascoltare Virgilio in quale, con modernità sconvolgente, ricorda che l’unico approccio possibile è difendere la natura: proteggendo lei, noi salvaguardiamo la nostra identità. Come afferma lo stesso Gardini «Virgilio ci spiega che dobbiamo tornare a specchiarci nella natura, armonizzandoci con essa. L’utopia di Virgilio non va recuperata con nostalgia ma trasformata in possibilità concreta per il futuro».A rafforzare questa tesi di fondo di tutto il Festival si è collocato anche l’intervento del poeta e scrittore Tiziano Scarpa, intellettuale polimorfo che, nella sua performance “Sorelle mie rondini, avete parlato abbastanza” ha alternato letture dalle fonti francescane con poesie e brani dai suoi libri. Con la delicatezza del suo linguaggio mimetico, il messaggio che si trae per il presente è chiaro: solo ricostruendo un rapporto naturale con l’ambiente, riscoprendo la sua sacralità, potremo sopravvivere a noi stessi. La natura, suggerisce Scarpa, ci offrirà sempre gli strumenti per vivere, se sapremo armonizzarci ad essa, con riconoscenza, eliminando l’arroganza e il senso di onnipotenza che ci hanno condotto alla mortifera situazione attuale.