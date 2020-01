Ultimo aggiornamento: 16:00

TERNI - Favorire l’integrazione tra icon grave disabilità ed i ragazzi che frequentano i laboratori della biblioteca comunale.E' l'obiettivo dei laboratori espressivi gratuiti per i bimbi dai 6 agli 11 anni del Progetto Crescere insieme, ideato dall’ associazione Aladino in collaborazione con la bct.Concluso il laboratorio teatrale ora è la volta di “Ceramic jungle, la foresta degli animali fantastici”, laboratorio di ceramica a cura di Martina Lignini, architetto paesaggista e ceramista, che si tiene tutti i mercoledì fino all’11 marzo.“Gli incontri - spiegano Annarita Angelini e Morena Fiorani, di Aladino - sono occasioni per potere intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell'autostima, della fiducia in sé stessi, dell’apprendere divertendosi in un contesto di pari. Per tutti i bambini è un percorso e una scoperta della diversità di ognuno, fatto in un contesto giocoso e stimolante”.E' uno dei tanti progetti di “”, selezionato danell’ambito del Fondo per il contrasto dellaDestinatari del progetto minori tra i 5 ed i 14 anni, residenti in provincia di Terni, che frequentano scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e minori immigrati di prima e seconda generazione, ma anche minori che vivono situazioni di svantaggio a causa di disabilità, povertà e difficoltà familiari.Il progetto, coordinato dal Cesvol Umbria, sede di Terni, soggetto capofila, vede al lavoro 45 partner tra associazioni, scuole, cooperative sociali, enti locali e università.E' rivolto anche ai genitori disoccupati o presi in carico dai servizi sociali, a famiglie monoparentali, insegnanti, educatori e operatori socio sanitari.