Nevica sull'Orvietano. Scuole chiuse in alcuni comuni, a Orvieto primi fiocchi sulla rupe

Nevica fin dalle prime ore del mattino di lunedì 23 gennaio su tutto l'Orvietano. Sulla rupe i primi fiocchi sono arrivati nella mattinata imbiancando vie e vicoli ma senza costituire, almeno per il momento, alcun disagio. Qualche problema si è registrato nelle frazioni di Torre San Severo e Morrano dove da questa mattina è attivo il monitoraggio delle strade. Nessuna ordinanza di chiusura delle scuole è in programmaa Orvieto, sempre al momento, nella agenda della sindaca Roberta Tardani.

Freddo e neve a San Venanzo dove nevica forte nella zona più alta del comune. Il sindaco Marsilio Marinelli ha firmato la chiusura anticipata delle scuole, già in precedenza aveva predisposto l'uscita anticipata degli scuolabus per i bambini delle frazioni.

Nevica anche a Porano ma per il momento il sindaco Marco Conticelli non ha in programma di chiudere anzitempo le scuole, gli alunni sono regolarmente in classe e il comune sta monitorando costantemente la situazione.

Nevica anche a Parrano ma il sindaco Valentino Filippetti fa sapere che uffici e scuole sono aperti.

Situazione per nulla critica a Allerona, dove il sindaco Sauro Basili sta monitorando la situazione. Scuole aperte.

Qualche problema nelle frazioni più in alto di Baschi dove nevica dall‘inizio della strada che porta a Civitella del Lago e su tutte le frazioni del comune. Il sindaco Damiano Bernardini ha firmato una ordinanza di chiusura per le scuole di Colonia e Civitella del Lago.

Ha iniziato a nevicare anche a Fabro dove il sindaco Diego Masella sta valutando la firma di una ordinanza di chiusura per le scuole.

A Montegabbione nevica ininterrottamente da poco prima dell'alba, anche se l'accumulo è per ora limitato a pochi centimetri. Il sindaco Fabio Roncella ha firmato alle 7 della mattina l'ordinanza per non aprire le scuole. Strade sotto controllo, spazzaneve comunale in azione ininterrottamente.

A Monteleone d'Orvieto il sindaco Angelo Larocca ha disposto questa mattina la chiusura preventiva delle scuole.

Nevica anche a Castel Viscardo e Castel Giorgio, imbiancato l'altopiano dell'Alfina.

Nevica ma non si registra alcun disagio al traffico, almeno per il momento, sul tratto umbro della Autostrada del Sole. Lo conferma il comandante della Polizia Stradale di Orvieto, Stefano Spagnoli.

situazione 23 gennaio ore 12.00 - seguono aggiornamenti