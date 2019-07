Nevi (Fi): «Per le Regionali basta litigare sui nomi, Tesei nome autorevole. Ragioniamo sulle idee, Terni questione enorme»

PERUGIA La Lega dice Tesei, Fratelli d'Italia tiene Squarta, Forza Italia ha messo come candidatura di bandiera Roberto Morroni, nel dibattito sulle Regionali parla il deputato azzurro Raffaele Nevi: «Parliamo di idee e non litighiamo sui nomi, Tesei sarebbe un candidato preparato e autorevole».

Nevi, Lega e Fdi litigano sul nome del candidato presidente. Forza Italia che fa? Guarda e aspetta?

«Al contrario. Parliamo meno e lavoriamo a testa bassa. La scelta dei nomi è importante, ma se buona parte di questa decisione viene presa dai leader nazionali, a noi che conosciamo il territorio spetta il compito di riempire di contenuti certe decisioni. Per me oggi è fondamentale ragionare di cosa fare: analizzare i problemi da risolvere in Umbria, il centrosinistra ce ne lascia tanti, ed essere pronti con idee nuove e progetti seri. Siccome io ritengo che questa volta il centrodestra vincerà le Regionali, noi dobbiamo pensare a come amministrare».

Se da novembre il centrodestra governerà la Regione dovrà ripartire da quel che lascia il centrosinistra.

«Sarà impossibile fare altrimenti. Abbiamo visto tutti come veniva gestita la sanità, la nostra Regione è isolata ed in ritardo di tre anni sul piano del trasporto e di cinque sul piano dei rifiuti...».

Trasporti, ha pronunciato una parola terribile in questo momento. Nevi, torni per un attimo a vestire i panni del consigliere regionale: vista la guerra dei trasporti tra sindaci e Regione?

«Quella è una follia. Accorgersi a metà anno che mancano i soldi per coprire un servizio essenziale come il trasporto pubblico locale va oltre l’assurdo. È evidente la totale mancanza di programmazione: basterebbe una vicenda del genere per mandare via una giunta regionale. E quando la politica non è in grado di decidere, allora si lascia tutto in mano ai tecnici che dicono semplicemente: meno 30 per cento e via. La risposta della giunta che di fronte ad un bilancio regionale da 3 miliardi e una situazione del genere dice che il problema sono 4 milioni per le elezioni è stata imbarazzante».

Da dove ripartirebbe Nevi nell’elenco delle cose da fare?

«A mio avviso in Umbria c’è una questione grande come una casa che riguarda Terni e il territorio ternano di cui deve farsi carico al più presto proprio la Regione. Negli anni passati, a causa dell’incapacità della classe dirigente locale e delle faide interne al centrosinistra un pezzo di regione è stato dimenticato. È mancata interlocuzione e capacità di affrontare i problemi».

Nevi, farà mica il campanilista?

«Assolutamente. Non è campanilista riconoscere che la capacità dell’amministrazione Romizi ha portato il Frecciarossa a Perugia mentre la parte sud dell’Umbria aspetta ancora. Non è campanilista ricordare come in Umbria c’è un’area importante quale il Trasimeno e c’è pure Piediluco e la Cascata. E non è campanilista far presente che per la Usl 2 deve ancora essere risolto definitivamente il nodo della sede legale a Terni. L’Umbria è una e deve saper essere unita. Terni deve mettere da parte i complessi d’inferiorità e la classe dirigente locale deve avere la capacità di interloquire con autorevolezza nel merito delle questioni, al di fuori dai campanilismi. Di questi problemi abbiamo discusso nell’ultima riunione del direttivo di Fi a Terni».

A proposito di Forza Italia, con le Regionali alle porte la burrasca nel partito cade proprio in un momentaccio per voi.

«Noi, sul territorio, abbiamo l’opportunità di reagire alle difficoltà nazionali: possiamo farlo selezionando una classe dirigente all’altezza, capace e competente. Lo stiamo facendo ad esempio con i sindaci: dai comuni più piccoli a quelli più grandi. In passato, il consenso del nostro partito ha vissuto di un forte traino nazionale, oggi siamo chiamati a rispondere a questo “momentaccio” con scelte opportune sui territori. Nel collegio in cui sono stato eletto, ad esempio, sta crescendo un gruppo di giovani con grandi potenzialità».

A proposito di selezione della classe dirigente: per le regionali che fate?

«Come abbiamo fatto alle amministrative, va costruita una lista più forte possibile con dentro persone che abbiamo mostrato la capacità di occuparsi della cosa pubblica».

E il derby Tesei-Squarta?

«Al tavolo del centrodestra Forza Italia ha posto il nome del nostro capogruppo in Regione Roberto Morroni, si tratta di tutte persone estremamente competenti e serie... aggiungo che Donatella ha l’esperienza di amministratrice e quella di parlamentare di maggioranza che non è di poco conto poichè un presidente di Regione deve saper interloquire con Roma: proporre progetti adeguati per ottenere risorse, certamente si tratta di un profilo con il peso politico adeguato e sono convinto che se toccherà a lei sarà in grado di fare bene».

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA