Neve, venerdì scuole chiuse nei comuni della fascia appenninica

GUALDO TADINO - Scuole chiuse nella giornata di venerdì per la neve a Gualdo ed in tutti i Comuni della fascia appenninica. Le previsioni dicono maltempo in una porzione significativa della Regione, con nevicate che potrebbero diventare abbondanti nelle zone più alte e disagi per la viabilità. Qualche fiocco è caduto anche a Perugia nella serata di giovedì. E venerdì a Foligno resteranno chiuse le scuole di "Casenove" (materna ed elementare) e Colfiorito (materna, elementari e medie). Ultimo aggiornamento: 19:43 © RIPRODUZIONE RISERVATA