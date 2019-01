Ultimo aggiornamento: 12:03

TERNI Dopo quello di San Venanzo, anche il sindaco di Montecastrilli, Fabio Angelucci, ha disposto la chiusura delle scuole con un’ordinanza emessa a seguito delle precipitazioni nevose di questa mattina nella zona. La situazione della neve si combina con quella delle piogge. Qualche problema per le precipitazioni meteoriche nella frazione di Cocciano a Guardea, mentre nevica a Parrano e leggermente ancora a Lugnano in Teverina e in altre aree dell’amerino. Le nevicate più consistenti sui rilievi oltre i 400 metri dove anche le strade vengono interessate dalle precipitazioni.I mezzi spazzaneve sono al lavoro per liberare i tratti più difficoltosi ma non si registrano particolari criticità. Qualche problema di breve durata si è verificato nella frazione di Toscolano (Avigliano Umbro) dove alcune auto sono rimaste ferme per la neve, poi rimossa dai mezzi della Provincia arrivati subito dopo la chiamata. A Montecchio un pullman si era messo di traverso sulla carreggiata ma è stato prontamente rimesso in strada senza conseguenze per nessuno.(Nell'immagine di copertina una foto d'archivio di Angelo Papa)