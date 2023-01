Troppa neve in Appennino, scuole chiuse a Gualdo Tadino, Nocera, Scheggia e Casacastalda

La neve chiude le scuole. Succede lungo la fascia appenninica a Gualdo Tadino, Nocera Umbra, Scheggia e Valfabbrica dove i sindaci Massimiliano Presciutti, Virginio Caparvi, Fabio Vergari ed Enrico Bacoccoli hanno annunciato che oggi non ci saranno lezioni. Per Valfabbrica il provvedimento,annunciato sul sito del Comune, riguarda soltanto la frazione di Casacastalda. Caparvi e Presciutti si sono affidati anche ai loro profili facebook per annunciare lo stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado a causa della neve che sta cadendo in maniera abbondante. Ieri, nella zona di Valsorda, incidente a un 'auto che si era avventura in zona senza catene né gomme termiche. Intervento dei vigili del fuoco di Gaifana.