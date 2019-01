Ultimo aggiornamento: 17:09

PERUGIA - Un avviso di criticità che prevede «allerta codice arancione - criticità moderata» per «rischio neve su tutte zone di allerta umbre» dalle 14 di martedì alle 14 di mercoledì. Lo ha emesso la Protezione Civile regionale nella giornata di lunedì. Definendo la possibilità di nevicate anche a bassa quota, è stato spiegato che «la situazione meteorologica vede, per le prossime ore, un minimo depressionario in spostamento verso il Tirreno meridionale che richiama aria fredda sulle regioni italiane centro settentrionali». Così nella giornata di martedì è previsto in Umbria «un cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse deboli o a tratti moderate; neve inizialmente sui rilievi oltre i 5-600 metri, con quota neve in calo dal tardo pomeriggio e in serata fino a ai fondovalle (2-300 metri), Venti: deboli nord orientali. Temperature: stazionarie o in lieve calo». Nella giornata di mercoledì invece «cielo ancora nuvoloso con nubi in ulteriore aumento dal pomeriggio quando saranno possibili precipitazioni sparse, nevose oltre i 5-600 metri. Venti: deboli meridionali. Temperature: in lieve aumento. Tendenza: ancora una fase di tempo instabile e a tratti perturbata con temperature invernali».