di Italo Carmignani

PERUGIA - Con la stessa vibrante soddisfazione con cui la famiglia Bartolini (Barton) ha regalato a Perugia quattro ettari di parco giochi e Brunello Cucinelli ha messo a disposizione della medesima città un intero borgo della bellezza, la Perugina ha annunciato alla popolazione la messa in commercio del Bacio rosa. Ovvio, i primi due l’hanno fatto per unire il dilettevole dei cittadini all’utile di essere ricordati ora nei negozi e più avanti nella storia, facendosi però bastare anche solo un grazie dei loro concittadini.



Gli svizzeri della Nestlè invece, che usano da molti più anni l’invenzione della peruginissima Luisa Spagnoli, hanno unito l’utile al medesimo. La differenza di stile è evidente, i primi ringraziano e si sentono orgogliosi di lavorare da queste parti, gli altri da queste parti si limitano agli affari. In tanti anni, mai la Perugina-Nestlè si è fatta ricordare per qualcosa di diverso dalle iniziative commerciali e dalle vertenze. Nessuno ricorda una fioriera o una rotonda con la sua firma. Neanche lo stabilimento di San Sisto ha mai ricevuto un restyling ambientale, dimostrando, tra l’altro, scarsa oculatezza: in questo momento gli affari si fanno meglio se si strizza l’occhio al benessere dei clienti (vedi Heineken) senza limitarsi a quello del loro portafoglio.



Ma come nel film di Woody Allen, anche nella Rosa purpurea del Cacao, si preferisce l’effimero del business, magari alimentando il pecoreccio dei social per la forma e il colore del nuovo Bacio, anziché la duratura allegria di un sorriso. Simpatia che fa sempre bene e cui si può sempre rimediare. Anche fasciandola di carta stagnola.

LunedƬ 10 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:53



