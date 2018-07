TERNI «Il sistema di prevenzione e sicurezza antincendio attivo 24 ore su 24 nell'impianto ha funzionato perfettamente, limitando il principio d'incendio e garantendo la tutela ambientale in modo tempestivo ed effettivo»: a rassicurare sugli effetti del rogo divampato nella notte tra sabato e domenica nell'area di stoccaggio esterna all'impianto di recupero Pneumatici fuori uso di TerniEnergia, a Nera Montoro, è la stessa azienda. Che in una nota afferma di ritenersi «parte lesa» nella vicenda. La società spiega che «sono state condotte in maniera ottimale tutte le procedure di emergenza e attivazione dei vigili del fuoco, consentendo di mettere sotto controllo e in sicurezza il sito industriale in pochissimo tempo, neutralizzando sollecitamente il principio d'incendio». Evidenzia inoltre che si riserverà «di assumere provvedimenti a propria tutela nelle sedi opportune». La società, oltre a ringraziare i vigili del fuoco, il Corpo forestale dei carabinieri e l'Arpa dell'Umbria per «il tempestivo intervento», nonché tutti gli enti coinvolti nella fase di messa in sicurezza dell'area, ribadisce «la propria fiducia nell'operato degli inquirenti e assicura piena collaborazione con le istituzioni e con la cittadinanza per la migliore soluzione delle eventuali problematiche di carattere ambientale».

