© RIPRODUZIONE RISERVATA

STRONCONE - Saranno celebrati giovedì, alle 14 e 30, nella chiesa dellaa Vascigliano, i funerali di Augusto Sabina.Il 70enne ha detto addio alla vita dopo essere stato caricato dal suo, che pesa sette quintali.La tragedia si è consumata la sera dell’epifania nella piccola stalla di proprietà dell’uomo, nelle campagne di Aguzzo di Stroncone.A dare l’allarme i figli, preoccupati per non averlo visto rientrare a casa per cena.La tragica scoperta poco dopo, quando hanno raggiunto il luogo dove c’è l’allevamento di bovini. Sabina, ormai senza vita, aveva una profonda ferita tra l’addome e un fianco, compatibile con l’assalto del grosso bovino di razza chianina che, per cause al vaglio degli inquirenti, non ha lasciato scampo all’ex operaio dell’azienda chimica diLa tragedia ha scosso la piccola comunità di, dove tutti si conoscono, lasciando spazio solo ale all’incredulità per un incidente a dir poco singolare.