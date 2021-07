Sabato 24 Luglio 2021, 11:30

Nell'area verde del parco Mola di Bernardo sono in arrivo le telecamere per la videosorveglianza. E' quanto dichiarato nel corso del consiglio comunale in cui ha ottenuto risposta l'interrogazione di Federico Pasculli, consigliere cinque stelle. A sostegno della proposta per l'installazione del servizio di sorveglianza la possibilità di utilizzare i fondi già stanziati dalla Regione Umbria per i parchi nell'ambito del progetto Terni sicura. L'area verde del parco Mola di Bernardo è una delle più grandi della città, con alberi antichi, fiori e terrazzamenti creati per addolcire i dislivelli del terreno. All'interno del parco ci sono piccoli sentieri circondati da arbusti e staccionate in legno. E' stato realizzato anche un piccolo teatro all'aperto con gradinate che, all'inizio, erano interamente ricoperte di legno. Un'oasi gestita, grazie ad un Patto di Collaborazione con il Comune, dal Comitato condomini parco La Mola, ma aperta alla città; l'area con i giochi dei bambini è frequentatissima ogni giorno. Ma appena cala il sole e si ferma l'ultima altalena, il parco diventa meta di balordi che hanno distrutto tutto ciò che era possibile rompere: il teatro all'aperto è stato scuoiato, tanto che rimane solo l'anima interna, i gazebo in legno sono stati fatti a pezzi, le staccionate distrutte, le tavole di legno che delimitavano i terrazzamenti sono state staccate e gettate in giro per il parco. Stessa sorte è toccata a panchine e giochi per bambini. Qualche giorno fa il Comitato ha sporto l'ennesima denuncia stavolta non per danneggiamenti, ma perché nel parcheggio, a due passi dal giardino, sono stati trovati quattro coltelli.