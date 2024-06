Perugia, week end di risate con Tanganica. Faccestamagia: «Il mio spettacolo tra follia e interplay con il pubblico»

PERUGIA - È scattato il gran finale dell’edizione 2024 di “Tanganica. Libero Stato della Risata”, il festival dell'umorismo che da oggi a domenica porterà comicità e musica nell’arena estiva dei Giardini del Frontone. La rassegna promossa dall'associazione culturale teatrale Occhisulmondo si è aperta lo scorso 25 maggio e in poco meno di un mese ha proposto una serie di eventi, in gran parte a ingresso gratuito, tra stand-up comedy, teatro canzone, circo contemporaneo, danza e slam poetry, senza farsi mancare presentazioni di libri e musica.

Oggi pomeriggio si inizierà alle 19.30 con la musica del cantatore perugino Gabriele Buonforte, prima de “Lo Spettacolo che mi vedrei” di Raffaello Corti, in arte “Faccestamagia”. Divenuto in poco tempo un vero fenomeno Social, Corti veste i panni dell’anti-mago, impacciato, comico e spesso surreale, puntando sul coinvolgimento del pubblico. Sotto le gag e le battute si cela però un vero prestigiatore, capace di stupire ed emozionare.

Raffaello Corti, sarà il suo debutto a Perugia?

Sì, anche se conosco molto bene la città perché per due anni sono stato fidanzato con una ragazza di qui. Devo dire che Perugia mi è piaciuta davvero molto, soprattutto per i tanti giovani e universitari. L’unico problema sono le salite e le scale!

Può dirci qualcosa dello spettacolo che proporrà?

In realtà non lo so ben definire, potrei descriverlo come una follia! Ci ho messo tutto quel che piace a me e ammetto che per me è molto bello. C’è da dire che in molti passaggi mi diverto davvero anche io, perché lo spettacolo cambia ogni volta in base allo spettatore che coinvolgo.

Un po’ come accade nei villaggi turistici?

In un certo senso. Penso che per crescere artisticamente sia necessario rubare con gli occhi il meglio di ogni figura. Agli animatori invidio la capacità di improvvisare e cerco come loro di avere “il pelo sullo stomaco” per uscire bene da ogni situazione.

Invece cosa invidia ai maghi?

A me piace la magia comica, ma per arrivare a proporla ho dovuto prima approfondire l’argomento, ovvero mettermi nei panni di chi l’affronta seriamente.

Solo così puoi trovare quei dettagli che ti permettono di prenderli in giro. Ho quindi fatto tanta gavetta di magia, però ora quella modalità suona un po’ vecchia. Anche per questo a volte i maghi sembrano spocchiosi, mentre la mia forza è mettermi al pari con il pubblico. Così la risata arriva con più facilità.

Dopo l’esibizione di Faccestamagia, alle 22 toccherà al creator digitale novarese Turbopaolo con il live show “500”, pregno della sua irriverente “comicità osservazionale”. Chiusura in musica con il dj set a cura dei Roghers.

Domani a partire dalle 15.30 si accenderà la finale del Comìc Club Contest, quindi la Maratona di stand up comedy con i Tanganica All Star (Daniele Fabbri, Alessandro Ciacci, Nathan Kiboba, Sandro Canori, Andrea Di Castro, Sara Flamment, Benedetta Orlando, Tiberio Cosmin, Andrea Saleri, Davide Sberna, Mattia Rellini, Noemi Carlini, Davide Marini, Davide DDL, Monir Ghassem, Matteo D'Argenio). Alle 21 questa vera e propria “Nazionale dei comedians” commenterà in diretta la partita di calcio Italia-Albania, per poi lasciare spazio alla musica a cura di Universitario Perugino. A ingresso gratuito la giornata di domenica 16, con “Luna Yoga” alle 11 presso l'Orto medievale di San Pietro, alle 16 laboratorio a cura di Impro' seguito da un Impro' show, alle 18.30 teatro e canzone con Giulia Zeetti e Mirco Bonucci e alle 20 chiusura con i clown filosofi del Tony Clifton Circus e lo spettacolo "Rubbish Rabbit", per la prima volta in Umbria. Tanganica - Libero Stato della Risata è promosso dall'associazione culturale teatrale Occhisulmondo, in collaborazione con le associazioni MenteGlocale, Coscienza Verde e Spazio MAI di Perugia.