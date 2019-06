© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni, Narni, Piediluco, Acquasparta. Non conosce sosta la stagione estiva del tennis ternano. Al Circolo La Valletta di Narni la tappa dell'Umbria Tennis con 73 iscritti si sta avviando verso gli ultimi quarti di finale. Nel taballone lim. 4NC-3.4 Andrea Pucci (testa di serie numero 1) batte per ritiro al terzo set sul punteggio di 3-6 6-4 3-0 Sandro Carlini e in semifinale trova Michele Pelini (6-4 0-6 6-3) su Fabrizio Pacitti. Alberto Cianelli regola 6-4 6-1 Daniele Ottaviani e attende il quarto di finale tra Fiorelli e Luparini per conoscere il suo avversario. Nel femminile semifinali tra Sofia Bartolucci-Lucrezia Flavia Romano e Marta Nizzo-Francesca Galli. Nel doppio Filetti-Gaggia nella parte alta del tabellone, coppia testa di serie numero 1, aspettano il quarto tra Sargeni-Scipi e Alecakis-Picecchi, così come la coppia numero 2 Pucci-Ciarfuglia attende nella parte bassa la sfida tra Gubbiotti-Cambiotti e Scatolini-Venturi. Sono oltre 50 gli iscritti a Piediluco dove fa tappa il Circuito dell'Olio Master. Nel tabellone di qualificazione di 4° categoria si giocano un pass per il draw principale Damiano Lulli-Filippo Miliacca, Mauro Latini-Vanni Sabatini, Gabriele Cresta-Antonio Malizia, Massimo Nardi-vincente Massarucci/Torelli. Ad Acquasparta dove gli iscritti sono 81 per i campionati giovanili regionali, c'è già una finale tutta narnese. Quella tra Sofia Bartolucci e Francesca Galli nell'under 11 femminile. Nell'under 12 maschile Edoardo Betti, testa di serie numero 1, in semifinale se la vedrà con Lorenzo Moroni. Nell'under 12 femminile Elena Sofia Minnelli sfiderà la vincente del match tra Ginevra Passaro e Maria Vittoria Santarelli. Finale tutta narnese, come detto, nell'under 11 femminile dove nelle semifinali Sofia Bartolucci batte 6-0 6-0 Sofia Papalini e Francesca Galli regola 6-0 6-1 Irene Calisti. Nell'under 11 maschile Giunio Guardabassi-Giacomo Ascani e Federico Armellini-Mihailo Trivunac sono le due semifinali. Nell'under 10 femminile si sfidano Elisa Scalseggi-Matilde Minelli nella parte alta e Olivia Campanile-Ginevra Batti in quella bassa del tabellone. Nella sezione under 9 Emma Sereni contro Emma Speziali. Nell'under 10 maschile semifinali tra Tommaso Bartoccioni-Giacomo Maria Costantini e Cristian Castignani-Alberto Scotacci. Nell'under 9 finale Alessandro Arcangeli-Alberto Scotacci. Infine, fervono i preparativi per l'inizio dell'Open Happy Sport Cup - Race to Mef Challanger in programma al Tennis Club Terni a partire da sabato 29 giugno con la presenza in tabellone di giocatori da 300 a 600 ranking ATP. Il torneo assegnerà una wild card per il Main Draw degli Internazionali Tennis di Perugia. "Bilancio molto positivo - commenta Fabio Moscatelli, consigliere della Fit Umbria e vicepresidente del Circuito Umbria Tennis - una settimana di grande entusiasmo e positività, con tanti circoli impegnati su più fronti nell'organizzazione di tornei dalle diverse caratteristiche e tutto sta andando per il meglio. Vedere dai professionisti agli amatori fino alle giovani promesse, centinaia di tennisti e tenniste in campo è una grande soddisfazione che premia il lavoro di tutti i circoli della nostra provincia".