Domenica 16 Ottobre 2022, 08:50

TERNI - “È difficile far capire alla gente le ragioni che hanno spinto un tifoso del Perugia, che da sette anni sentiva dentro il desiderio di fare un piccolo omaggio a Lorenzo, a scrivere un libro dedicato a lui e al territorio della provincia di Terni. Quel bambino straordinario non l’ho mai conosciuto e so che per molti sarà complicato capire come sia nato questo libro. Cosa che anche per me è difficile da spiegare”.

Andrea Proietti Bertolini, perugino doc conosciuto col soprannome “Bindlino”, tifoso biancorosso autore di tanti libri in vernacolo, si appresta a presentare l’omaggio a Lorenzo Massarelli.

Il libro dedicato a Lorenzo, il guerriero ternano costretto a deporre le armi a 15 anni, dopo una lunga malattia affrontata sempre col sorriso e tanta fede, si intitola “Guerriero e Angelo”. Un omaggio alla breve ma intensa vita di Lorenzo che, mentre lottava contro il tumore in vari ospedali, riusciva a far sorridere altri coetanei che non avevano la sua stessa forza di continuare ad amare la vita.

“Lorenzo desiderava tanto questo messaggio che abbiamo racchiuso nel libro - dice la mamma, Gianna Di Luzio. Andrea ha voluto seguire una voce dall’alto e realizzare questa opera che parla del territorio ternano e di Lorenzo”.

Il libro, una splendida istantanea sul piccolo guerriero che giocava a calcio e che non ha mai smesso, fino all’ultimo giorno, di sorridere alla vita, sarà presentato domani, alle 17, nella sala Pirro dell’assessorato alla cultura, in via Carrara.

La sera prima di andarsene Lorenzo lasciò un messaggio toccante: “Se questa sera vi affacciate alla finestra e vedete un fascio di luce colorato come un arcobaleno quello sono io, il vostro guerriero, e veglio su di voi”.

Mamma Gianna è orgogliosa nel sottolineare che “fu una promessa che Lorenzo ha mantenuto”.

L’omaggio al capitano sembra scritto da un ternano, con Andrea che “parla” con i comuni che ha visitato, con il castello e la torre come fosse uno del posto. A Terni, per rispetto vista la rivalità calcistica tra le due città umbre, l’autore, che ad ogni capitolo dà il nome di un ingrediente del pampepato, dà del voi.

“Spero che venga accettato dai ternani quello che un perugino ha scritto su Lorenzo e sullo splendido territorio ternano - dice - è un atto di rispetto, di amore, che va al di là della rivalità calcistica”.

Da mamma Gianna il grazie “al Comune, all’associazione Terni col Cuore e a tutte le persone che hanno contribuito a realizzare un desiderio di mio figlio”.

Paolo Tagliavento sottolinea che “lo scopo di questa opera letteraria è in sintonia con le finalità di Terni col Cuore: le copie verranno distribuite in cambio di offerte. Con il ricavato, come voluto da Gianna Di Luzio, sarà acquistato si materiale per la cura e l’assistenza di piccoli ammalati. Questa opera letteraria, oltre ad essere un’originale guida del territorio, testimonia il grande coraggio con cui ha affrontato la dura malattia Lorenzo, bravissimo capitano della sua squadra di calcio e grandissimo tifoso della nostra Ternana”.