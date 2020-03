Ieri gli uffici postali, oggi i supermercati. Terni è una città in fila. Per il secondo giorno consecutivo l'immagine di persone in coda stride con l'obiettivo del decreto "Io sto resto a casa", pensato per evitare gli assembramenti e contenere la diffusione del Civid-19. E' bastato l'annuncio della chiusura dei supermercati nella giornata di domani in tutta la città per scatenare la corsa ai supermercati. Fin dalle prime ore del mattino distese di carrelli in fila si sono formate davanti agli ingressi dei supermercati. Dal centro alle periferia, dalla bottega di quartiere al centro commerciale, centinaia di persone hanno preso d'assalto i negozi di genere alimentari.



Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA