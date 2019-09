«Natura & Arte» a Piediluco, le opere di Sandro Bini sulle ceramiche di Vietri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domani, venerdì 20 settembre, un evento al Baraonda Restaurant, a Piediluco, concluderà il progetto «Natura & Arte». Il protagonista sarà Sandro Bini, l’artista ternano che dopo aver esordito con alcuni lavori in Umbria è arrivato fino alla Biennale di Venezia, nel 2011, ed in Cina, tra mostre personali ed expo. La collezione delle sue opere realizzate su ceramiche di Vietri, sulla quale lavorava da tempo, è del tutto inedita ed originale; il suo espressionismo urbano all’insegna del realismo si concretizza «in questo suo modo di dipingere il vero» in cui «indissolubilmente si saldano la realtà oggettiva e il sentimento dell’artista». Il progetto «Natura & Arte», curato da Rita Rocconi dello Studio Artemis, si basa sul dialogo non solo tra natura e arte, ma anche con il cibo: infatti alla mostra, che aprirà alle 19:30, seguirà una degustazione di piatti a base di pesce di lago, che verranno accompagnarti dai vini della cantina Masselina. Per informazioni e per prenotarsi il numero è 3925445462.