Natale a Terni, celebrazioni in anticipo senza assembramenti

TERNI - In tutte le chiese di Terni e provincia si sono celebrate le messe della vigilia di Natale. Causa il Covid-19 tutte le parrocchie hanno anticipato l'orario al fine di rispettare i DPCM previsti dal Governo. Le chiese nonostante ciò sono risultate essere affollate. Imponente il lavoro del servizio d'ordine che ha garantito in ogni luogo di culto che non si verificassero assembramenti. Addirittura nella chiesa di San Francesco i fedeli presenti hanno applaudito gli stessi volontari dopo che il parroco don Guido aveva ringraziato quelle persone che volontariamente si mettono a servizio degli altri.

In Cattedrale monsignor Giuseppe Piemontese ha celebrato la santa messa a Terni, mentre domani giorno di Natale sarà la mattina a Narni e nel pomeriggio ad Amelia.

Insomma un Natale diverso, sotto il profilo religioso che non ha perso il significato. Anzi forse per certi versi lo ha riportato ad un significato profondo. Come per esempio a Campiltello quando a mezzanotte i parrocchiani accenderanno le luci o una candela vicino alla finestra per testimoniare la nascita di Gseù Bambino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA