© RIPRODUZIONE RISERVATA

Varato questa mattina dal questore di Terni, dopo un incontro in prefettura presieduto dal prefetto Emilio Dario Sensi, il piano di sicurezza per le festività natalizie. In base a quanto riferisce una nota della questura, il piano - contenuto in un'ordinanza di sette pagine - si è arricchito di un articolato studio di scenario curato dalle valutazioni condivise di esperti della polizia di Stato, dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale, nel contesto di un lavoro di squadra. In base alle maggiori esigenze di sicurezza individuate, la città è stata suddivisa in tre colorazioni, a ciascuna delle quali sono abbinati specifici servizi di prevenzione. L'area verde - per la quale è stata disposta un'intensificazione dei servizi di controllo - comprende le zone della città in cui c'è minore affluenza di persone, eventi e commissione di reati, parchi cittadini, in questo periodo poco frequentati, e istituti scolastici, visto il periodo di sospensione delle lezioni. L'area blu riguarda invece le vie del centro cittadino, i centri commerciali, il lunapark e locali pubblici dove sono in programma eventi. In quest'area, da sabato a martedì, oltre al monitoraggio di alcuni locali notturni, è stato disposto un capillare pattugliamento interforze, a piedi, nel centro della città. L'area rossa comprende infine le zone della città dove maggiormente si concentra la commissione di reati, specie i furti in abitazione, come Cesi, Gabelletta, Borgo Rivo, Cesure, Campomicciolo, zona ospedale, San Valentino, Borgo Bovio, vocabolo Piedimonte, Collescipoli, quartiere Polymer-Pallotta e l'attigua area industriale di Sabbione. Qui, sempre da sabato fino a martedì, sono stati disposti servizi in auto con il concorso delle varie forze di polizia.