© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO Sono stati svolti sabato scorso, e verranno effettuati di nuovo nei prossimi giorni, i controlli del territorio da parte della Polizia di Stato nel territorio di Orvieto, per garantire ai residenti e ai numerosi turisti, che arriveranno in città per le festività, un Natale all’insegna della sicurezza e della tranquillità. I servizi, potenziati, come disposto dal Questore di Terni, Antonino Messineo, hanno visto l’impiego del personale della Squadra Volante del Commissariato di Orvieto e del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, appositamente inviato nella “Città della Rupe” per un totale di 4 pattuglie. Durante l’attività, sono state identificate 65 persone, tra cui 9 con precedenti penali e di polizia, e sono stati controllati 47 veicoli e 3 esercizi commerciali.Un’attività capillare di perlustrazione e monitoraggio, mirata soprattutto alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, come i furti in abitazione.