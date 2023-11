Mercoledì 15 Novembre 2023, 07:30

L’unione d’intenti, un progetto corale. A Perugia questo sarà il “Natale perfetto” e partirà in largo anticipo sui tempi. «Sarà un mese e mezzo ricco attività – ha detto l’assessore al Commercio Clara Pastorelli durante la presentazione alla sala della Vaccara -. Eventi che sono stati pensati in maniera corale con le associazioni dei borghi del centro, i commercianti e includendo anche le realtà museali». L’obiettivo è quello trasformare Perugia in un grande villaggio del Natale, luogo ideale per i bambini e le loro famiglie. Tanto che una delle piazze del centro diventerà uno spazio dedicato proprio ai bambini. Oltre a Pastorelli, ad illustrare il programma del Natale c’erano Gabriele Giottoli, assessore al Turismo, Paolo Mariotti e Alessandro Granieri, presidente e vice presidente del Consorzio Perugia in centro, Lucia Boccolini di Magenta Events, Antonella Tiranti dirigente della Regione, Gianfranco Faina presidente del Tavolo delle associazioni del centro storico. Tutto, o quasi, prenderà il via il 24 novembre: dall’accensione dell’albero di natale in piazza IV Novembre, alle luminarie diffuse nel centro e nei borghi, ai mercatini, fino alla pista da ghiaccio in piazza Italia in una versione creata appositamente per Perugia: 700 mq di spazio a forma di “8”.

ALBERO E LUCI

Diffuse ovunque, compresa viale Indipendenza e i borghi, con i coloro dell’oro e dell’argento con tecnologia led a basso consumo. Si aggiunge alle luci anche la grande cometa da 23 metri già posizionata ai giardini Carducci e l’albero in piazza alto 18 metri, a forma conica, che riprenderà i motivi e i colori delle luminarie del centro, ricoperto in verde carpet.

PIAZZA DEI BIMBI

Piazza Matteotti ospiterà la casa di Babbo Natale e qui i bambini potranno spedire le loro letterine e fare una foto ricordo con lui. E ancora la giostra del Caroselli, un trenino su rotaia (attivo tutti i fine settimana dall’8 dicembre). Al centro Alessi (via Mazzini) i laboratori in collaborazione con il Post Perugia, museo della scienza (inaugurazione l’8 dicembre).

ANIMAZIONE

E poi, per tutto il cento, animazioni di artisti vestiti da elfi, gnomi, fate e folletti durante tutti i fine settimana a partire dal 24 novembre. Per i grandi, invece, tornano anche i concerti dalle terrazze dei palazzi storici di Perugia con momenti musicali in collaborazione con la Fondazione Perugia. Tra gli obiettivi quelli di portare i visitatori ad ammirare i presepi allestiti nei cinque borghi del centro, luoghi che potranno essere comodamente raggiunti anche salendo a bordo dei citybyus "rossi" turistici.

MERCATO

Saranno allestiti lungo corso Vannucci e via Mazzini, dal 24 novembre al 7 gennaio con prodotti artigianali nazionali e internazionali, di enogastronomia, addobbi natalizi e giocattoli. Dal 7 al 10 dicembre ci sarà anche la seconda edizione di Dolcissima Perugia dedicata ai produttori dolciari tipici del Natale. Ai Carducci Coldiretti promuoverà alimenti di qualità e tipici del territorio, ma ance laboratori, dimostrazioni e buone prassi contro lo spreco alimentare. Per tutto il programma aggiornato, atmosferedinatale.comune.perugia.it