Il periodo natalizio è un momento unico per scoprire le bellezze e la cultura del "cuore verde d'Italia", l'Umbria. Sono tanti gli eventi che animeranno le città e i paesi per Natale, dai presepi tradizionali, all'albero di Natale di Gubbio, il più grande del mondo, fino ai concerti, all'arte, ai mercatini. Tra le attrazioni da visitare c'è il Presepe di ghiaccio di Massa Martana che sarà dedicato a San Giovanni XXIII, il Papa buono. Nel realizzarlo gli artisti hanno preso ispirazione da una storica copertina della 'Domenica del Corrierè del 1 gennaio 1967. Il presepe di ghiaccio è unico in Italia e si potrà ammirare nell'ambito della XVII edizione di Presepi d'Italia, la manifestazione che si terrà dal 24 dicembre al 6 gennaio a Massa Martana. La mostra si fregia anche del titolo di 'Nazionale Italiana dei Presepì, infatti vi si possono ammirare 75 presepi provenienti da tutte le regioni, oltre a 70 opere d'arte sulla Natività, realizzate da grandi scultori e ceramisti.La sera dell'8 dicembre lungo il versante del Monte Miranda che sovrasta Terni è tornata ad accendersi la 'Stella di Mirandà: una vera e propria opera luminosa che farà brillare la città di San Valentino fino a gennaio ed è visibile a chilometri di distanza. L' installazione è costituita da circa ottanta punti luce, distribuiti in maniera precisa ed accurata lungo la montagna, ha un diametro di 105 metri, mentre la coda si estende per circa 350 metri: in tutto occupa una superficie di 30.000 metri quadri e richiede ben nove chilometri di cavi elettrici. Anche Babbo Natale per le feste farà un salto in Umbria, a Spello, dove il palazzo del Comune diventerà la sua casa. I colori e i profumi del Natale sono protagonisti anche a Perugia, tra i vicoli della Rocca Paolina, che fino al 6 gennaio ospita 'Natale alla Roccà, la mostra mercato dedicata all'artigianato di qualità, ai mestieri dell'arte e alla creatività. Tutte le iniziative del Natale in Umbria si possono trovare sul sito www.umbriatourism.it.