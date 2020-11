Luminarie lungo corso Vannucci, ma non solo, e un grande albero in piazza IV Novembre. Il Comune, con l’aiuto del Consorzio Perugia in Centro, quest’anno regala la magica atmosfera del Natale e il centro non rinuncia agli addobbi. Un modo per stare vicini e dare una mano ai commercianti dell’acropoli, messi a dura prova dall’emergenza sanitaria, e regalare qualche attimo di serenità ai perugini nell’anno della pandemia.

LUCE IN CENTRO

Il progetto degli addobbi natalizi, già da qualche giorno a palazzo dei Priori, dovrebbe diventare operativo già da oggi con le prime operazioni di allestimento per tirare la linea di corrente. Il pian del Natale prevede luminarie caratterizzata da una luce calda, uniformi per tutto il centro storico. Quindi illuminazioni a tema non solo in corso Vannucci, ma diffuse anche per i Borghi vicini al centro. Ancora bocche cucite, invece, sul maxi albero che, come tradizione vuole, torna in piazza IV Novembre. Di certo si sa solo che, seguendo il trend degli ultimi anni, non sarà un albero vero e proprio ma si ricadrà su una scelta più ecologica. Per l’accensione di albero e luminarie ancora c’è qualche dubbio legato alle decisioni del governo. Una inaugurazione potrebbe la prima settimana di dicembre o, anche se la città è orfana di turisti, l’8 dicembre, nel giorno della Madonna. Sul fronte eventi per ora è tutto fermo in attesa del nuovo Dpcm per valutare se esiste o meno la possibilità di organizzare qualche mini evento con artisti di strada.

BORGO BELLO

Dopo un anno di stop, le luminarie aeree tornano anche nel Borgo Bello seguendo il filone creativo di corso Vannucci. Al lavoro per ricreare la magica atmosfera del Natale dai Tre Archi fino a borgo XX Giugno l’associazione di quartiere che, come annunciato nei giorni scorsi su queste pagine, ha un nuovo direttivo guidato da Luana Cenciaioli (ex direttrice del Museo archeologico). Confermate le iniziative natalizie nel borgo rivolte in particolar modo ai più piccoli. Come ad esempio i “Giocattoli sospesi”: dall’8 dicembre al via la raccolta di giocattoli nelle cinque vie dei monasteri (via Giulia, via Gemella, Via Colomba, via Traversa, via Gismonda) dove i bimbi del borgo potranno donare i giocattoli ai bambini meno fortunati che saranno consegnati il 20 dicembre alla Caritas. In Piazza Giordano Bruno e sul Sagrato di Sant’Ercolano, i bambini troveranno tracciata a terra la sagoma di un albero di Natale che potranno addobbare disegnandoci decorazioni natalizie con i gessetti messi a loro disposizione. E ancora “calze volanti” nei chiostri del Borgo Bello, ovvero un’installazione artistica collettiva. Infine, è confermato il mini evento che vede protagonista il collettivo di disegnatori Becoming X nella realizzazione di una installazione artistica nel quartiere sul tema “Dante/Raffaello, il genio italiano” e che verrà esposto dall’8 dicembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA