Nascondeva la droga nell'armadio: arrestato dalla polizia a Foligno

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - Blitz antidroga della polizia, c'è un arresto. Tutto è accaduto nel pomeriggio di lunedì quando gli investigatori del Commissariato, coordinati dal vicequestore Bruno Antonini, hanno fermato in zona via Piave, area Foligno Est, due cittadini africani. Il comportamento dei due ha fatto scattate le perquisizioni. Nella casa diuno dei due, nascosti in un armadio, sono stati trovati 20 involucri, confezionati col cellophane, contenenti in totale 100 grammi d marijuana. Lo straniero è statouindi arrestato e poi trattenuto nelle camere di sicurezza del Commissariato di via Garibaldi. Le indagini proseguono a ritmo serrato per accertare i canali di approvvigionamento dello stupefacente e le piazze di spaccio verso cui era destinato.

Marted├Č 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:01



