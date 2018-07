Entrato a metà giugno in Italia e da nemmeno 10 giorni a Terni, è stato trovato in casa con 5.000 euro in contanti.

E’ stato arrestato ieri sera in zona ospedale dalla Polizia di Stato un albanese di 24 anni, al termine di una rapidissima operazione della Sezione Antidroga della Squadra Mobile. Durante i quotidiani servizi di monitoraggio e di controllo del territorio, non solo nel centro storico, ma in tutta la città, finalizzati al contrasto e al consumo delle sostanze stupefacenti, gli agenti hanno notato un giovane cedere ad un noto tossicodipendente locale una dose di droga nel giardino di un condominio; il giovane aveva preso la dose dentro la fitta vegetazione del giardino, dove la teneva nascosta agli occhi di tutti, sia dei passanti che dell’acquirente. Sono stati bloccati ed al tossicodipendente ternano è stata sequestrata una dose di cocaina, mentre lo spacciatore è stato trovato con due, sempre della stessa sostanza. In casa, sono state trovate numerose altre dosi, alcune delle quali nascoste dentro pacchetti di sigarette, oltre a 5.000 euro in contanti. Gli agenti hanno esteso la perquisizione anche al giardino, divenuto in poco tempo la centrale dello spaccio: l’albanese non solo utilizzava le piante per nascondere le dosi subito prima di essere smerciate, ma utilizzava anche i vani dei contatori come magazzino temporaneo, lì infatti sono stati trovati due involucri di cellophane contenenti 120 grammi di cocaina. In totale, la cocaina sequestrata è di oltre 170 grammi, ripartita in 70 dosi e risultata – dai controlli della Polizia Scientifica – di qualità elevata. Al 24enne albanese, incensurato e disoccupato, avrebbe fruttato oltre 20.000 euro. E’ stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e la direttissima è prevista per oggi.

Mercoled├Č 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA