Nasceranno a Foligno i super ingegneri esperti in calamità

di Giovanni Camirri

FOLIGNO - I super ingegneri esperti di camalità, nasceranno a Foligno. Infatti. per l’anno accademico 2018/2019 a Foligno, nella sede del Centro Studi Città di Foligno, verrà istituito il nuovo corso di Laurea Magistrale in Protezione e Sicurezza del Territorio e del Costruito dell’Università degli Studi di Perugia, istituito dal Dipartimento di Ingegneria. «Questo corso era un punto fermo del mio programma di rettorato: ora trova la sua concretizzazione – ha sottolineato nella sala consiliare del Comune di Foligno il rettore Franco Moriconi – ho sempre ritenuto che il rapporto con il territorio sia fondamentale, nonostante le difficoltà del momento: questa nuova iniziativa è stata possibile anche grazie alla risposta estremamente collaborativa da parte del sindaco Mismetti, della Città e del Centro Studi Città di Foligno che ha un ruolo di coordinamento importantissimo. Da tempo, a Foligno, sono attivi corsi legati alle professioni sanitarie, ci sono laboratori e master che ben dimostrano il lavoro fatto sino a ora. E questo nuovo corso si cala, per mille ragioni, in maniera coerente, in questo territorio, dove c’è anche l’ aeroporto e la sede del centro regionale di Protezione Civile». Per il sindaco di Foligno, Nando Mismetti «è una giornata straordinaria per la città perché si conferma ancora una volta il filone che lega la formazione e la cultura al suo territorio –. Foligno ha vissuto un lungo periodo legato alla ricostruzione e ha collaborato con l'Università degli studi di Perugia per l'istituzione di corsi legati alla protezione civile e alla prevenzione delle calamità. Senza ricerca e cultura non c’è miglioramento, specie in un territorio che è a rischio per la sua conformazione: questo corso corrisponde perfettamente a questo scenario». «Questo corso punta in primo luogo a creare ingegneri che si possano iscrivere all’Ordine – ha spiegato il professor Giuseppe Saccomandi, direttore del Dipartimento di Ingegneria -, ma con una preparazione fortemente multidisciplinare, dovendo affrontare le numerose e diverse attività che riguardano la protezione civile e che spaziano, solo per fare degli esempi, dalla gestione dei problemi psicologici delle persone alle azioni a sostegno delle attività economiche danneggiate, dall’intervento sul patrimonio storico-artistico fino alle attività di salvataggio degli animali». Il direttore del Centro Studi Città di Foligno, Mario Margasini, ha annunciato che lunedì 2 luglio alle 17, nella sede del Centro Studi, si svolgerà un incontro pubblico per illustrare le peculiarità del corso di laurea magistrale.





Gioved├Č 28 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:02



